Nurtaç Canan'ı öldürmeye çalışan Ragıp Canan tutuklandı

23 yıllık evliliği boyunca Ragıp Canan'ın şiddetine maruz kalan Nurtaç Canan, ayrılmak için İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine gidince Ragıp Canan tarafından silahla vurularak öldürülmeye çalışıldı.

Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum."

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), asaldırgan Ragıp Canan'ın dün gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırgan Canan, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'nde sevk edildi.

BİLİNDİK SAVUNMA: KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ!

Saldırgan Ragıp Canan "4 Haziran günü eşim ile Mersin'e gitme konusunda tartıştık. Kendisine sürekli işimizin olduğunu, gitmemesi gerektiğini söyledim. Eşim beni dinlemeyerek her defasında gideceğini söyledi. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Bir anda kontrolümü kaybedip kapı giriş dolabında bulunan ruhsatsız silahı gidip aldım. Bu silahı kimden aldığımı şu an hatırlamıyorum. Silahı aldıktan sonra eşime 'Gitmeyeceksin, burada kalacaksın' dedim ve kontrolü kaybedip bacaklarına ateş ettim. Eşimin bacaklarından başka herhangi bir vücut bölgesine ateş etmeye çalışmadım. Olayın şoku ile kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Eşimi kanlar içinde görünce çok korktum ve olay yerinden kaçtım. Hatta kaçarken kapıyı açık bıraktım. Kapıyı açık bırakmamın sebebi komşularımın eşimi fark edip ambulans ve doktor çağırmasını sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Savcılık, Ragıp Canan'ı ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti. Mahkeme de Ragıp Canansuçun niteliği, mevcut delil durumu, müştekiye ait adli tıp kurumu raporu ve rapor içeriğinde müştekide 5 kurşun yarası bulunması gibi delilleri değerlendirerek şüpheliyi "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukladı.

