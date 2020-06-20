Nurtaç Canan'ı öldürmeye çalışan Ragıp Canan tutuklandı
Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği için eşi Nurtaç Canan'ı silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan tutuklandı.
23 yıllık evliliği boyunca Ragıp Canan'ın şiddetine maruz kalan Nurtaç Canan, ayrılmak için İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine gidince Ragıp Canan tarafından silahla vurularak öldürülmeye çalışıldı.
Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum."
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), asaldırgan Ragıp Canan'ın dün gözaltına alındığını açıkladı.
Saldırgan Canan, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'nde sevk edildi.
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