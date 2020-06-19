19 Haziran 2020 Cuma, 19:38

23 yıllık evliliği boyunca Ragıp Canan'ın şiddetine maruz bırakılan Nurtaç Canan, ayrılmak için İstanbul Zeytinburnu’ndaki eve gidince Ragıp Canan tarafından defalarca silahla kurşun sıkılarak öldürülmeye çalışıldı.

Türkiye, terk etmek istediği eşi Ragıp Canan tarafından defalarca kurşunlanan Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla failinin adını yazmasını ve "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" notunu düşmesini konuşuyor. Sosyal medyada ise kadınlar, "Kurtulmak için ölmemiz mi lazım?" diye soruyor.

Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.’ Kaynak: Kanıyla failinin ismini yazdı: Beni Ragıp vurdu, üzülmeyin, kurtuldum

'LÜTFEN BENİ KURTARIN'

“Korktuğum için şikâyette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp ‘Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır’ diyor. Bana hayatı boyunca ‘Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım’ deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Lütfen beni kurtarın.''