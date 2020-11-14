Nurullah Ataç’ın mektupları
Nurullah Ataç’ın “Keziban’a Mektuplar” ve “Ayşe’ye Mektup” başlıkları altında 1926-1940 yılları arasındaki süreli yayınlarda kalmış yazıları Keziban’a Mektuplar adıyla ilk kez kitaplaştı. Kitapta, Keziban’a 14 yıl boyunca yazılmış toplam 44, Ayşe’ye ise hepsi 1940’ta yazılmış 10 mektup bulunuyor.
Nurullah Ataç’ın “Keziban’a Mektuplar” ve “Ayşe’ye Mektup” başlıkları altında 1926-1940 yılları arasındaki süreli yayınlarda kalmış yazıları Keziban’a Mektuplar adıyla ilk kez kitaplaştı. Kitapta, Keziban’a 14 yıl boyunca yazılmış toplam 44, Ayşe’ye ise hepsi 1940’ta yazılmış 10 mektup bulunuyor.
Ataç, mektup biçimindeki eleştirel denemelerinde yazınsal sorunlar üzerine Keziban’la düşünürken bazen ona, bazen kendisine karşı çıkıyor.
Lirizm, intihal, snopluk, delilik, muamma, tesir, eleştiri, anket, samimiyet, eski şiir, yenilik konularının yanı sıra, dergilerde okuduğu kimi yazılar üstüne yaptığı eleştirilerde, yazarlarla girdiği polemiklerde alabildiğine alaycı, kuşkucu, sivri dilli bir Ataç, Ayşe’ye mektuplarındaysa büsbütün aşka düşmüş, büsbütün hülyalı bir Ataç çıkıyor okurun karşısına.
Sanki biri hayali, biri gerçek iki kadına yazılmış mektuplar, Ataç’ın düşüncelerine, duygularına ışık tutuyor.
Nurullah Ataç’ın modern düzyazımızın kurucu ustalarından olduğu Keziban’a Mektuplar’da bir kez daha görülüyor.
“Yenilik peşinde koşanların kendilerini tehlikeye attıklarını söyledim, Keziban; doğru, ancak şu var ki eskiye, sınanmışa bağlananlar doğrudan doğruya ölüme atılmış olurlar. Her çiğnenmiş yolun ucunda ölüm vardır; dirim her vakit yeniliktedir.”
Keziban'a Mektuplar / Nurullah Ataç / Yapı Kredi Yay. / 200 s.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki gencin o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru