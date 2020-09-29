Nusret Gökçe'nin ABD'deki restoranı açıldıktan 10 gün sonra kapatıldı
Nusret'in Boston şubesi açıldıktan 10 gün sonra koronavirüs önlemlerine uymadığı için kapatıldı
Restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin ABD'nin Boston kentindeki şubesi, Covid-19 önlemlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.
Boston Lisans Kurulu, 18 Eylül'de açılan Nusr-Et Boston şubesinin Covid-19 önlemlerine uymadığını tespit etti. Kurulun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, restoran işletmecisi ve personelin maske takmadığı, yangın çıkışlarının kapalı olduğu belirtildi. Aynı zamanda restoran hakkında yapılan şikayetlerde de restoranın kalabalıklığı, müşterilerin maskesiz içeri girmesine izin verildiği aktarıldı.
ŞİKAYET EDİLDİ
CNN'in aktardığı habere göre, Şikayetler sonucu restoranın operasyonlarını durdurma kararı alındı ve alkollü içecek lisansının süresiz olarak askıya alınmasına karar verildi. Bugün restoranın durumuna ilişkin acil bir görüşme yapılacak.
Koronavirüs önlemlerine uyulmadığının tespitinden önce de restorana 23 Eylül'de teftiş yapılmış, olması gerek soğuklukta olmayan buzdolapları, el yıkama alanı ve gıda depolama alanı arasında mesafe olmaması, bulaşık yıkama makinelerinin yanlış sıcaklıkta olması gibi nedenlerle restoranın puanı düşürülmüştü.
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