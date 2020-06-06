Nusret tüm kuralları alt üst etti

06 Haziran 2020 Cumartesi, 16:49

Sıcaktan bunalan İstanbullular, sahil ve mesire yerlerine akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle birlikte, sahil kesimlerinde insan seli oluştu. Özellikle Bebek Sahili'nde yoğun dikkat çekti.





Bir kesim yürüyüş yaparken, bazılarının tercihi spor ve yoga oldu.





Bebek Sahili'ne gelen Nusret Gökçe yürüyüş ve spor yaptı. Sosyal mesafe kurlalarını hiçe sayıp, maske bile takmayan Nusret, yol çalışması yapan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.