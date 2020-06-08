Nusret'ten yine büyük tepki çeken poz

08 Haziran 2020 Pazartesi, 13:49

İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem olan Nusret Gökçe birçok kişinin tepkisini çekti. Gökçe, “Çok önemli bir toplantı” açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafta, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz verdi.

Nusret daha önce de çalışanlarına hakaret etmiş ve mahkemelik olmuştu.

Tepkilerden bazıları şöyle:



