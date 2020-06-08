Nusret'ten yine büyük tepki çeken poz
Tanınmış et lokantası sahibi Nusret Gökçe paylaştığı fotoğrafla tüm hayvanseverlerin ve sosyal medya kullanıcılarını tepkisini çekti.
İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem olan Nusret Gökçe birçok kişinin tepkisini çekti. Gökçe, “Çok önemli bir toplantı” açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafta, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz verdi.
Nusret daha önce de çalışanlarına hakaret etmiş ve mahkemelik olmuştu.
Tepkilerden bazıları şöyle:
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