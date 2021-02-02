NY Times Boğaziçi protestolarını değerlendirdi: Erdoğan üniversiteye karşı kontrol savaşı başlattı

02 Şubat 2021 Salı, 11:53

NY Times gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin ve profesörlerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı Melih Bulu’ya karşı protestolarının sürdüğünü yazdı.

Carlotta Gall imzası taşıyan makalede, “Geleneksel olarak akademisyenler, üniversite yaşamının büyük bölümünü kontrol eden rektörü kendi camialarından seçerler. Erdoğan kendisine yakın eğilimli birini atayarak Türkiye’nin kurumsal mücevherlerinden birine kontrol savaşı başlattı” denildi.

UZUN SÜREDİR HEDEFTE

Haberde, Erdoğan ve onun dini muhafazakar destekçileri tarafından üniversitenin uzun zamandır hedefinde olduğundan bahsedilerek şöyle denildi:

“AKP ile bağları olan ve başarısız bir seçim adaylığı süreci yaşamış iş insanı Melih Bulu’nun Boğaziçi rektörlüğüne atanması, Erdoğan’ın sosyal ve kültürel hayatın her alanında nüfuzunu genişletmek için attığı bir adım olarak görülüyor.”



ONLAR ÇATIŞMANIN YAKLAŞTIĞINI BİLİYORLARDI

Makale de aynı zamanda 2016’dan beri Erdoğan’ın geniş yetkilere sahip olduğu belirtilerek OHAL kapsamında gazetecilere, insan hakları aktivistleri de dahil olmak üzere pek çok muhalife karşı baskı emri verdiğine dikkat çekildi.

Carlotta Gall bu durumu, “Boğaziçi Üniversitesi en kötü tasfiyelerden kurtulmuştu, ancak öğrenciler ve öğretim üyeleri bir mücadelenin yaklaştığını biliyorlardı” şeklinde yorumladı.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLERİN DEĞERLENDİRMELERİ YER ALDI

Öğrencilerin kampüs içerisindeki sivil polislerle daha çok mücadele edildiği bahsedilen makalede, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin değerlendirmelerine de yer verildi. NY Times’a konuşan bir öğrenci, “Atanmış bir rektör istemiyoruz. Kendi üniversitemiz içerisinden seçtiğimiz rektörümüzü istiyoruz” dedi. Öğrenci sözlerini, protesto gerçekleştirenlerin Bulu’nun kendi şahsına değil, görevi üstlenme şekline itiraz ettiklerini söyleyerek devam ettirdi.

BULU’NUN İNTİHALİ GÜNDEMDE

Akademisyenlerin ise sosyal medyada yer alan Bulu’nun makale ve akademik tezlerindeki intihal suçunu sorguladıkları belirtilen makalede, Bulu’nun katıldığı bir televizyon programında intihal iddialarını reddettiği ve tırnak işareti koymayı unuttuğu sözleri hatırlatıldı.

NYT haberinde, Boğaziçi üniversitesinden “özgür düşünceyle ün salan kampüs” şeklinde bahsederek öğrencilerin kulüplerin, ders dışı etkinliklerin engellenmesinden ve fakültenin değişeceğinden korktuklarını vurguladı.

ÖĞRETİM ÜYESİ: İLKELER İHLAL EDİLİYOR

Bir öğretim üyesi ise NY Times’a verdiği demecinde “Üniversitemizin akademik özgürlükleri, bilimsel özerkliği ve demokratik değerleriyle ilgili olarak Üniversite Senatosunun 2012 yılında resmi olarak belirlediği bazı ilkelerimiz var. Bu atama, bu ilkeleri açıkça ihlal ediyor. Bu yüzden sesimizi yükseltip bunu kabul etmediğimizi söylemek zorundayız” dedi.