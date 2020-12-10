NY Times: Erdoğan bir yol ayrımında

10 Aralık 2020 Perşembe, 14:16

NY Times'tan Lara Jakes'in, üst düzey bir Türk resmi kaynağa dayandırdığı analizine göre Erdoğan, çıkarlar bazında Batı dünyası ile Rusya'dan daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu düşünüyor, ancak S-400'ler meselesi, Türkiye ve yeni ABD yönetimi arasında ilk sınav olacak.

Jakes'in görüşlerine başvurduğu Türk kaynağa göre ayrıca, yeni ABD yönetimi, Türkiye ile artık geleneksel diplomatik kanallar üzerinden ilişki kuracak ve Trump ile Erdoğan arasında geçmişte gerçekleşen türden spontane ve doğrudan iletişim kanallarına başvurmayacak.

"ERDOĞAN BİR YOL AYRIMINDA"

Jakes'e göre, "Artık Başkan Trump’ın, Türkiye’nin otoriter liderine olan sevgisiyle dizginlenemeyecek olan ABD'li yetkililer ve Kongre, [Türkiye'ye yönelik] yaptırımları devreye sokmak ve 'stratejik ama güvenilmez' müttefike karşı sert bir tavır takınmak için zaman kolluyor."

Ancak uzmanlar, "Biden'ın Türkiye'nin yüzünü dikkatlice Batı'ya çevirmesi ve [böylelikle] Rusya'ya yaklaşmasını da engellemesi gerekecek" diyor. Uzmanlara göre Biden dikkatli olmazsa, Türkiye'yi Rusya'nın yanına itebilir.

Jakes'e konuşan Maryland Senatörü Chris Van Hollen'a göre ise "Başkan Trump yıllarca, bizzat Erdoğan'ı ve Türkiye'yi korudu. Ancak yeni yönetim, Erdoğan’ın ABD çıkarlarını baltalayacak şekilde ve ABD'ye rağmen nüfuzunu genişletme çabalarına engel olacak." Bunun "Erdoğan için bir yol ayrımı" olduğunu söyleyen Senatör Van Hollen, "Türkiye'nin NATO çizgisi ve bağımsız politikalar arasında bir karar vermesi gerekecek" diyor.

"TRUMP YÖNETİMİ YAPTIRIMLARA KARŞI ÇIKMAYACAK"

Jakes'e göre, Kongre bu hafta, Türkiye’ye S-400'ler nedeniyle masaya gelen ekonomik yaptırımları onaylamaya hazırlanıyor. Jakes'in edindiği, üst düzey bazı ABD'li yetkililerden gelen bilgilere göre ise Trump yönetimi, Ankara'nın S-400 sistemlerini test etmesinin ardından Kongre'ye sunulan yaptırımlara karşı çıkmayacak.

Makaleye göre, Türkiye’nin halihazırda gergin olan ekonomisini etkileyeceğinden emin olunan bu yaptırımlar, Türkiye'yi yurt dışı operasyonlarından çekilmeye zorlamayı hedefliyor. Ancak Türkiye'nin, Amerikan destekli PKK/PYD ve IŞİD terör örgütleri ile savaştığı komşu Suriye topraklarından çekilmesi ihtimal dahilinde görünmüyor.

JEFFREY: MUHALEFETİ GÜÇLENDİR, ÇELİŞKİLERİ KULLAN

ABD'nin eski Türkiye büyükelçisi James F. Jeffrey'in sözlerine de yer verilen makalede, Jeffrey, "Ülkenin büyüklüğü, konumu, ekonomik ve askeri gücü ile nüfusunun Batı yanlısı duyguları göz önünde bulundurulduğunda - cumhurbaşkanını değilse bile- Türkiye'yi bir kenara çekmek, onları Rus kampına itmekten daha mantıklı değil mi?" şeklinde bir soru yöneltiyor.

Jeffrey, Türkiye ve Rusya'nın Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da ihtilaf halinde olduğunu ve yine Türkiye'nin, İran'ın bölgesel hamlelerine de karşı çıktığını belirterek, yeni başkan Joe Biden'a, 'içeride muhalefeti güçlendir, dışarıda da Türkiye ve Rusya ile İran arasındaki çelişkileri kullan' mesajı veriyor.



