O büst iki yöneticiyi yerinden etti

08 Haziran 2020 Pazartesi, 11:30

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan'ın da aralarında bulunduğu 20 ismin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi’nin büstünün ise ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzediği ortaya çıkmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Büstün oyuncu Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de üzdüğünü belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Görevden alınan Zabit Yön’ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan’ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.



