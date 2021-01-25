O memur Resmi Gazete ilanıyla aranıyor
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 milyon 842 bin 889 lira 67 kuruş zarara neden olan harcama yetkilisi Hasan Basri Ulucan’ı adresinde bulamayan Sayıştay, Ulucan’ın ifadesini alınması için Resmi Gazete’ye ilan verdi.
Sayıştay, 2014 yılı denetim raporunda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 milyon 842 bin 889 lira 67 kuruş zarar tespit etti. Sayıştay denetçileri tespite ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“İşletmenin gelir gider dengesizliği, işletmenin borçlarını (satıcılara) zamanında ödeyememesine neden olmaktadır. Bu durumda işletmeye tıbbi cihaz, ilaç, malzeme vb. ürün satan satıcılar, ilgili ihalelerde tespit edilen ortalama yaklaşık maliyetin, piyasa rayicinin üzerinde oluşmasını sağlamak amacıyla fiyat tekliflerini yüksek tutmaktadırlar. Bunun sonucunda işletme, mal ve hizmet alım ihalelerinde piyasa rayicinin üzerinde bir fiyattan alımı gerçekleştirmekte durumunda kalmaktadır. Bunun sonucunda giderler, olması gerekenden daha yüksek bir rakama ulaşmakta, bu rakam da gelir gider dengesizliğine sebebiyet vermektedir.”
Sayıştay tespitine rağmen zararın sorumlusu hakkında yaklaşık 8 yıldır işlem yapılmadı. 8 yıl sonra zarara ilişkin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi harcama yetkilisi Hasan Basri Ulucan’ın ifadesini almak isteyen Sayıştay, onu adresinde bulamadı. Resmi Gazete’ye ilan veren Sayıştay, 15 gün içinde Ulucan’ın ifade vermesini istedi.
Sayıştay’ın adresinde bulamadığı sadece Ulucan değildi. Eski Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Mahmut Demir’in de 2019 yılında zarara yol açtığını belirten Sayıştay, onun da 15 gün içinde ifade vermesi gerektiğini duyurdu. Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda ise Demir’in yol açtığı kaydedilen zarara ilişkin hususların yer almadığı görüldü.
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