O ‘öneri’ Meclis’te: ‘Kadın şiddetini büyüklerle çözün’

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Oktay, soruya, Diyanet çalışanlarının yasal düzenlemelerle belirlenen yetki ve görevlerini aktarmakla yetinerek “Anılan büroda görevli personel, kendilerine e-posta, telefon ya da yüz yüze başvuru ile yöneltilen soru ve sorunları cevaplayarak dini rehberlik yapmakta olup şiddet mağdurlarını şiddet önleme ve izleme merkezi, çocuk izleme merkezi gibi merkezlere ya da ilgili birimlere yönlendirmektedir” yanıtını verdi.