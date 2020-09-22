O ‘öneri’ Meclis’te: ‘Kadın şiddetini büyüklerle çözün’
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Diyanet’in şiddet gören kadına verdiği “Aile büyükleriyle sıkıntıyı aşmaya çalışın” önerisini Meclis gündemine taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Bu tavsiyeler kadın cinayetlerinin artmasına neden olmayacak mı, Diyanet’e bağlı çalışanların İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırı tavsiye vermeleri suç değil mi” sorularını yöneltti.
Oktay, soruya, Diyanet çalışanlarının yasal düzenlemelerle belirlenen yetki ve görevlerini aktarmakla yetinerek “Anılan büroda görevli personel, kendilerine e-posta, telefon ya da yüz yüze başvuru ile yöneltilen soru ve sorunları cevaplayarak dini rehberlik yapmakta olup şiddet mağdurlarını şiddet önleme ve izleme merkezi, çocuk izleme merkezi gibi merkezlere ya da ilgili birimlere yönlendirmektedir” yanıtını verdi.
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