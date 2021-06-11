Obradovic, Belgrad temsilcisinden teklif aldı

11 Haziran 2021 Cuma, 08:00

Fenerbahçe Beko taraftarlarının unutamadığı Zeljko Obradovic’ten heyecanlandıran açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Sırp antrenör yeniden sahalara dönecek.

Bir Sırp televizyonuna konuşan Obradovic, geleceğine haziran ayı sonunda karar vereceğini söyledi. Teklifler aldığını anlatan efsane çalıştırıcı, “Ailem ve her zaman değer verdiğim bazı kişilerle görüşerek nerede çalışmaya devam edeceğime karar vereceğim” dedi.

61 yaşındaki basketbol adamı şöyle devam etti: “İnsanlar her zaman konuşur ama bugüne kadar ben bu işler için uğraşmadım. Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var. Bana ilgilenen kulüp hakkında bilgi getiriyor. Ben de değer verdiğim kimselerle oturup ne yapacağımı konuşuyorum. 20 gün içinde ne olacağını göreceksiniz.”

Sırp televizyonunun ülkesindeki kulübü olan “Partizan’a dönebilir misiniz? Sorusunu da yanıtlayan Obradovic bu ihtimali dışlamadı. Obra, “Partizan sevdiğim, bu işe başladığım ve en güzel yıllarımı geçirdiğim kulüp. Orada çok arkadaşım var” yorumunu yaptı.

Zeljko Obradovic’in bu açıklamaları sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe Beko taraftarlarını da heyecanlandırdı. Ancak Sırp çalıştırıcının adının geçtiği takımlar arasında şu an için sarı-lacivertliler yok.

Dış basında CSKA Moskova’nın Itoudis yerine Obradovic’i düşündüğü belirtilirken, Pablo Laso ile yollarını ayırması durumunda Real Madrid’in ilk alternatifinin de Obra olacağı konuşuluyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU!

Zeljko Obradovic, 2013 ile 2020 yılları arasında başantrenörü olduğu Fenerbahçe Beko'ya 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası'nın yanı sıra bir de 2017'de EuroLeague şampiyonluğu kazandırmıştı.

Kaynak: AJansspor/Sırp basını