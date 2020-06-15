Obradovic kalacak mı? İşte yanıtı!

15 Haziran 2020 Pazartesi, 19:47

Fenerbahçe Basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic, bugün 17.30’da Türkiye’ye döndü. Karantina sürecini Belgrad’da ailesiyle geçiren başarılı antrenör, gelecek sezon planlaması ve kulüpteki geleceği için Başkan Ali Koç ve yönetim ile masaya oturacak.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ %45 İNDİRİM İSTİYOR!

Fenerbahçe, oyuncu maaşı bütçesinde %45 küçülmeyi istiyor. 2019/20 sezonu bütçesinin toplam harcamalar sonucunda 40 Milyon Avro’yu geçtiği öğrenilirken, bu harcamaların 22 Milyon Avro’su ise oyuncu maaşlarına harcanıyor. Fenerbahçe basketbol şubesi harcama alanında Avrupa’nın zirve 3 kulübü arasında.

Başkan Ali Koç ve yönetimin bu miktarı %45 oranında düşürmek istediği söyleniyor. 22 Milyon Avro’luk oyuncu bütçesi 12-13 Milyon Avro’larda tutulmak isteniyor.

Ayrıca Zeljko Obradovic’in maaşında ise %50 indirime gidilmesi teklif edilecek.

Avrupa’nın en iyi antrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, kendi maaşındaki indirimi kabul ederken, takım bütçesinin artması için yönetimi ikna etmeye çalışacak.

Koç Zeljko Obradovic’in 1’i Fenerbahçe’de olmak üzere 9 Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.

Obradovic’in Fenerbahçe’de kalma ihtimali çok yüksek görünüyor. Tecrübeli antrenör bu hafta içinde Fenerbahçe’de devam edeceği sözleşmeyi imzalayacak.