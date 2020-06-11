Obradovic kalırsa o da kalacak
İtalyan ekibi Olimpia Milano Fenerbahçe'den Luigi Datome'yi kadrosuna eklemek istiyor.
Basketbolda İtalyan ekibi Olimpia Milano Fenerbahçe'den Luigi Datome'yi kadrosuna eklemek istiyor.
Ancak Datome'nin kararı Obradovic'in Fenerbahçe ile ilgili tercihi sonrası belli olacak.
Alınan bilgiye göre Milano'nun İtalyan oyuncuyla görüşmelere, Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'de kalıp kalmadığına karar vermesinden sonra başlayacağı ifade edildi.
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