Obradovic kalırsa o da kalacak

11 Haziran 2020 Perşembe, 08:59

Basketbolda İtalyan ekibi Olimpia Milano Fenerbahçe'den Luigi Datome'yi kadrosuna eklemek istiyor.

Ancak Datome'nin kararı Obradovic'in Fenerbahçe ile ilgili tercihi sonrası belli olacak.

Alınan bilgiye göre Milano'nun İtalyan oyuncuyla görüşmelere, Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'de kalıp kalmadığına karar vermesinden sonra başlayacağı ifade edildi.