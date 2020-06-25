Obradovic mola aldı!

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

F.Bahçe Sırp koç Obradovic’le yollarını ayırdı. Karar geç saatlerde kulübün resmi yayın organından duyuruldu. İki gün önce taraflar arasındaki görüşmeler olumlu geçmiş, büyük ölçüde anlaşma sağlanmış, Obra hem alacağı ücretten fedakârlık yapmış hem de yönetimin bütçeyi daraltmasını olumlu karşılamıştı.

Peki ne oldu da birden böyle bir gelişme yaşandı. Obradovic’in kafasında bir yıl ara vermek olsaydı, geçen hafta önümüzdeki sezonu görüşmek için İstanbul’a gelmezdi. Başkan Ali Koç, Sırp koça hep soğuk yaklaştı, gerekli ilgiyi göstermedi. F.Bahçe başkanının son zamanlarda amatör branşlarda küçülmeye gideceğinden söz etmesi Sırp hocayı rahatsız etti. Daha birçok bahaneler üretildi. Hocanın, “Ailemle görüşeyim” demesi işin hikaye tarafı. Obradovic artık yok. F.Bahçe ve bütün Türk insanı bu koçu çok sevdi. Adamdı.

Obra, F.Bahçe maçlarında tribünlerin dolmasında en büyük etkenlerden birisiydi. F.Bahçe basketbol takımı yıllardır kaldırmadığı kupaları bu hocayla aldı. Avrupa, dünya F.Bahçe’yi Sırp koçun sayesinde tanıdı. F.Bahçe’ye çağ atlattı. Hepimizin vizyonunu genişletti. O bir simgeydi. Olmadı Ali Koç. Hem de hiç olmadı.

F.Bahçe’de basketbolun altın devri sona ermiştir. Şimdi takımın başına kim gelecek? Kim gelirse gelsin tribünlerin eskisi kadar dolmayacağından eminim. Tepki olmayacak mı? Başladı bile. Sosyal medya yıkılıyor.

Ali Koç’a eleştirilerin dozu hayli arttı. Obradovic’in gidişiyle Koç, büyük puan kaybetti. Yarın belki kıymetini anlar ama iş işten geçti. Evet futboldan sonra basketbol da hocasız kaldı. F.Bahçe bir bir eriyor farkında mısınız?

AYRILIĞI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

F.Bahçe Beko’da Obradovic’in ayrılığı büyük yankı uyandırdı. Euroleague resmi sosyal medya hesabından “Obradovic her zaman Fenerbahçe Beko tarihinin bir parçası olacaktır” dendi. Eski yönetici Şekip Mosturoğlu da “Dünyanın en güzel takımının ve birlikte yaşadığımız büyük gururların mimarı Obradovic sana olan sevgimiz saygımız sonsuza dek sürecek. Bize yaşattığın tarihi başarılar için şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

DUYURU GECE YARISI YAPILDI

F.Bahçe’de bir dönem resmen sona erdi. 7 yıllık rüya bitti. Haber resmi siteden gece 00.15’te duyuruldu. Bu iş gece yarısı olmazdı. İşte kulübün açıklaması: “Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart’ta ülkesine giden, 15 Haziran’da İstanbul’a dönen Obradovic, 4 gün Türkiye’de kalmış. 4 günlük süreçte Fenerbahçe Beko’daki geleceğiyle ilgili görüşmeler yapmış, yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra vereceğini açıklamıştı. Zeljko Obradovic’in bizi üzen olumsuz kararını saygıyla karşılamak durumundayız. Fenerbahçe ailesine 2013-14 sezonunda katılan ve sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Obradovic her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir.”

TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTI

507 maç, 382 galibiyet, 5 Euroleague Final-Four, 3 Euroleague Finali, 1 Euroleague Şampiyonluğu, 4 Türkiye Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası.