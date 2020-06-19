Obradovic'i ülkesine Ali Koç uğurladı

19 Haziran 2020 Cuma, 12:56

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde prensipte anlaştı, ancak Sırp koç, ailesiyle de görüşüp son kararı vermek istediğini söyledi.

ÖZSOY: GERİ DÖNÜŞ HAFTAYA!



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Sırbistan’a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Obradovic'in yeni sezon planlamalarına dair görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır. Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır. Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı. Sırp koçu Başkan Ali Koç havaalanına kadar uğurladı.

