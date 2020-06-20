Obra’yla devam

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Aldığım duyumlar çerçevesinde yönetim, amatör branşlar için küçülme düşüncesinde olduğundan Obra’nın kalmasına sıcak bakmıyordu. Sosyal medyada yazılıp çizilenlerin hocanın kalması için etki yaptığını düşünüyorum.

Sırp çalıştırıcı F.Bahçe’yi sevmiş, camiaya ısınmış, bizden biri gibiydi. Kalmayı da çok istiyordu. Teklifler yok muydu, elbette vardı ama öncelikli tercihi hep F.Bahçe’ydi.

Sırp çalıştırıcı 3 milyon Avro yıllık ücretinde indirime gitti, 2 milyon Avro’yu kabul etti. 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

ÖZEL UÇAĞI REDDETTİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un Sırbistan’a gidişi için özel uçak önerdiği Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli başantrenör, biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti. İmzanın önümüzdeki günlerde atılacağını öğrendik. F.Bahçe Kulübü de dün Obradovic’le yapılan görüşmeyle ilgili resmi internet sitesinden açıklamada bulunurken tecrübeli çalıştırıcının ailesiyle konuştuktan sonra kararını vereceğini duyurdu.