Oda Tv ve Tele1’i ziyaret eden Kılınç: Baskılara karşı dayanışmayı büyüteceğiz

08 Haziran 2020 Pazartesi, 19:54

ODA TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız ile Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in gözaltına alınması üzerine iki kurumun yayın merkezlerini ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç “özgür ve bağımsız medya ile yan yanayız, baskılara karşı dayanışmayı büyüteceğiz” dedi.

Yüksel Mansur Kılınç, ODA TV’nin İstanbul’daki merkezini ziyaret ederek editörlerden gözaltı süreci ile igili bilgi aldı ve dayanışma içinde olduklarını söyledi.

'BU BASKI DÖNEMİNİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'



Saray iktidarınn, RTÜK’ü, Basın İlan Kurumu’nu, Bilgi Teknoljileri İletişim Kurumu’nu ve yargıyı aralarında ODA TV’nin de bulunduğu bağımsız medyayı sindirmek için kullandığını ifade eden Kılınç, “Ancak baskı ve sindirme girişimleri başarılı olamayacaktır. ODA TV’nin sayfaları her gün milyonlarca kez görüntülenmektedir. Biz de ODA TV emekçileri ve okurlarıyla yan yanayız. Dayanışmamızı büyüterek bu baskı dönemini hep birlikte atlatacağız…” dedi.

ODA TV’nin ardından Tele 1’i ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan, İsmail Dükel’in gözaltı alınmasıyla ilgili bigli aldı.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR



Yandaş medyanın AKP tabanı üzerinde bile hiçbir etkisinin kalmadığını belirten Kılınç, buna karşılık Tele 1 gibi yükselen haber kanallarının AKP’liler tarafından da dikkatlice takip edildiğini ve etkisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Bağımsız medya kuruluşlarının etkisinin artamasının “Saray İktidarı”nı rahatsız ettiğini belirten Kılınç, “İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınması, son dönemlerde RTÜK ve Basın İlan Kurumu eliyle kesilen cezaların, sindirme operasonlarının bir parçasıdır. Ancak baskılara karşı, Tele 1 her geçen gün daha fazla izlenmekte ve güçlenmektedir. Gazetecilik suç değildir. Susturma operasyonları sonuçsuz kalacaktır” dedi.