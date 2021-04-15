Odaya girince ne yapacağınızı unutmanızın nedeni: Kapı eşiği etkisi nedir?

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:26

Mekan değiştirmek, bir odadan diğerine geçmek gibi aktiviteler bazen ne yapacağımızı unuttuğumuzu fark etmemize neden oluyor. Teknolojinin ve tıp biliminin gelişmesine rağmen insan beyni birçok açıdan hala gizemini koruyor.

Ancak uzmanlar, mutfağa neden gittiğinizi, odadan ne alacağınızı unutmanın nedenini beynin sistemli çalışmasına bağlıyor.

'KAPI EŞİĞİ ETKİSİ' NEDİR?

Psikologlar, bir kapı eşiğinden geçmenin ve yeni bir odaya girmenin beyinde bir ‘zihinsel tıkanma’ yarattığına değiniyor. Mekan değiştirdiğinizde, bir kapıyı açıp başka bir odaya girdiğinizde bellekte yeni bir bölüm oluşması amacıyla hafızanın sıfırlandığı düşünülüyor. Bilim insanları bu duruma kapı etkisi (doorway effect) ya da diğer bir adıyla 'giriş amnezisi' adını veriyor.

Bilim insanları, araştırmalarla kişinin yaşamı boyunca değişme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Hafıza, psikolojide bir organizmanın bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında ise geri çağırma yeteneği olarak tanımlanıyor.