ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:39

ODTÜ’de öğrenci asistanları bütçe kesintisi gerekçe gösterilerek işten atıldı. İşine son verilen iki öğrenci asistanı, geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de Boğaziçi Üniversitesine destek eylemlerine katıldıkları için uyarıldıklarını, işten atmanın bunun ardından gerçekleştiğini açıkladı.CHP’li Gök, Bakan Selçuk'a yönelttiği soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Gök, soru önergesinde, “ODTÜ bünyesinde görev yapan 8 öğrenci asistanının görevlerine bütçe kesintisi sebebiyle son verildiği öğrenilmiştir. Lisansüstü koordinatörleri tarafından sert bir dille uyarıldıklarını ifade etmekte, bir önceki hafta öğrenci asistanı alımı yapıldığı halde kendilerinin görevlerine son verilmesine anlam veremediklerini belirtmektedirler. Özellikle dar gelirli öğrencilere maddi destek sağlayan ve cüzi ücretler karşılığında yapılan öğrenci asistanlığı görevinden alınan çocuklarımız mağdur edilmişlerdir" dedi.

Öğrencilerin anayasal haklarını kullandığı için cezalandırıldığını savunan CHP'li Gök'ün önergsindeki sorular şöyle:

“- ODTÜ’de görev yapan öğrenci asistanlarının işlerine son verilmesinin sebebini açıklar mısınız?

- ODTÜ’de görev yapan öğrenci asistanlarının 2021 yılı itibariyle aldıkları aylık ücretlerin miktarını açıklar mısınız?

- 2020 ve 2021 yıllarında ODTÜ’de göreve başlatılan öğrenci asistanlarının sayılarını aylık temelde açıklar mısınız?

- Barışçıl eylemlere katılan üniversite öğrencilerine hangi mevzuata dayanılarak bölüm ve enstitü yöneticileri ile koordinatörleri tarafından uyarı verilmektedir?

- 2002 – 2021 döneminde anayasal haklarını kullanarak barışçıl eylemlere katıldığı için ücret kesintisi veya işlerine son verilmesi suretiyle cezalandırılan öğrenci asistanları ve akademik personellerin sayılarını yıllık temelde, üniversitelere göre açıklar mısınız?

- Anayasal haklarını kullanarak barışçıl eylemlere katıldıkları için işlerine son verilen öğrenci asistanlarının görevlerine dönebilmeleri için hangi çalışmalar yürütülmektedir?”