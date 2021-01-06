ODTÜ'den Boğaziçi'ne destek: Talepleri, taleplerimizdir
ODTÜ öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'yu protesto ettiği için gözaltına alınan öğrencilerle dayanışmak için ODTÜ Rektörlük binası önünde eylem yaptı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, üniversitelerine eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi.
Rektörlük binasına sloganlarla yürüyüş yapan öğrenciler, bina önünde basın açıklaması düzenledi.
ODTÜ’ye atanan Verşan Kök ve yönetiminin yaptıklarıyla atanmış rektörlerin "iktidarın eli" gibi hareket ettiklerini gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada "ODTÜ öğrencileri olarak, üniversitemizin tüm bileşenlerinin ortak mücadelesiyle bu baskı ve saldırıların karşısında durduk, durmaya devam ediyoruz. Üniversitelere yapılan topyekûn saldırıların bir parçası olan atanmış rektörlere karşı durmak; özgür ve demokratik üniversiteyi savunmaktır” denildi.
Açıklamada, dün olduğu gibi bugün de atanmış rektörlerin, tüm bileşenleriyle üniversitelerin üstündeki baskıların ve kampüslerdeki polis şiddetinin karşısında öğrencilerin yer aldığı belirtildi.
“ODTÜ Öğrencileri olarak üniversiteleri arka bahçesine dönüştürmeye çalışan iktidara ve yaptıklarına karşı mücadele edeceğiz, kayyum-yandaş rektörlere geçit vermeyeceğiz” denilen açıklamada, “ODTÜ öğrencileri olarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin talepleri, bizim de taleplerimizdir” vurgusu yapıldı.
Basın açıklaması, "Rektörler; öğrencisi, akademisyeni ve emekçileriyle üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilmelidir. Kayyum rektörler değil seçim istiyoruz! ODTÜ, Boğaziçinin Yanında!" ifadeleriyle sona erdi.
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