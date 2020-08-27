OECD’de tarihi küçülme: Yüzde 9.8

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

OECD, daralmayı “Finansal krizin en yoğun olduğu 2009’un birinci çeyreğindeki yüzde 2.3 küçülmeden önemli ölçüde daha büyük küçülme” olarak nitelendirdi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, bu yılın ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD’de yüzde eksi 1.3’ten eksi 9.5’e, Almanya’da yüzde eksi 2’den eksi 9.7’ye ve Fransa’da yüzde eksi 5.9’dan eksi 13.8’e geriledi. İtalya’da yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi 5.4 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde eksi 12.4’e düşerken ve Japonya’da ise büyüme yüzde eksi 0.6’dan yüzde eksi 7.8’e indi.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’nde (AB) büyüme yüzde eksi 3.2’den yüzde eksi 11.7’ye ve Avro Bölgesi’nde yüzde 3.6’dan yüzde eksi 12.1’e geriledi. Türkiye’nin ikinci çeyrek GSYH verileri ise TÜİK tarafından 31 Ağustos Pazartesi açıklanacak. Foreks anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde10.7 küçülme yaşanacağı yönünde.