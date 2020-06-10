OECD'den Türkiye'ye kritik uyarı: Yüzde 8.1 küçülme olabilir

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:29

OECD bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4.8 daralmasını bekliyor. Virüs pandemisinde ikinci dalga yaşanması durumunda ise bu daralmanın yüzde 8.1 olacağı öngörüldü.

İkinci dalga yaşanmaması durumunda Türkiye ekonomisi için 2021 yılı için büyümenin yüzde 4.3 olacağı tahmini yapıldı.

Raporda koronavirüs salgınına karşı küresel çapta tedbirlerin azaltılmaya başlamasıyla toparlanma patikasının çok belirsiz olduğu ve ekonomilerin ikinci dalgaya karşı kırılgan olduğu belirtildi.

OECD bu yıl dünya ekonomisinde de yüzde 6'lık sert daralma bekliyor. Kurum,ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın yüzde 7.6'ya ulaşacağını öngörüyor.