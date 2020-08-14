Oğlu öldürülen Anne, adalet talebi için Ankaraya’ya yürümeye başladı
Saçı uzun ve gözünde lens olduğu için bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın (20) annesi Songül Alıcı, adalet talebiyle dün oğlunun öldürüldüğü İkitelli’den çıplak ayakla Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı. Olayın üzerinden geçen 7 yılın sonunda, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yavuz İ. hakkında beraat kararının verilmesine itiraz eden Songül Alıcı, “ Oğlum için her şeyi göze aldım. Adalet bana gelmedi ama ben Türk bayrağıyla adalete gidiyorum. Beni bu duruma düşürenler utansın” dedi.
İstanbul İkitelli’de 14 Ağustos 2010 tarihinde evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın annesi Songul Alıcı, adalet talebiyle dün oğlunun öldürüldüğü Ayyıldız Sokak’tan Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı.
2013 yılında Alıcı’nın ölümüne neden olduğu için yargılanan sanıklardan yalnızca Celal Toprak’a müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.
Olayın üzerinden geçen 7 yılın sonunda, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yavuz İ. de beraat etti. Karara itiraz eden aile dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Oğlunu öldüren sanıkların serbest bırakıldığını söyleyen Songül Alıcı, “ Bugün(Dün) Oğlum bıçaklanınca hastaneye çıplak ayakla gitmişti. O yüzden ben de çıplak ayakla yürüyorum. 10 yıldır devletin kapımı çalmasını bekledim. Adaleti sağlamak bu kadar mı zor?. Oğlumu kalbime koydum, birinci sınıfta kullandığı mendili de yanıma alarak yola çıkıyorum. Oğlumun dosyasını Yargıtay’dan almaya gidiyorum. Adalet için ölümü göze aldım. Bu yoldan asla geri dönmem. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Bu ülkeyi yönetenler utansın” diye konuştu.
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