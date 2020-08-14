Oğlu öldürülen Anne, adalet talebi için Ankaraya’ya yürümeye başladı

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:12

İstanbul İkitelli’de 14 Ağustos 2010 tarihinde evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın annesi Songul Alıcı, adalet talebiyle dün oğlunun öldürüldüğü Ayyıldız Sokak’tan Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı.

2013 yılında Alıcı’nın ölümüne neden olduğu için yargılanan sanıklardan yalnızca Celal Toprak’a müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Olayın üzerinden geçen 7 yılın sonunda, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yavuz İ. de beraat etti. Karara itiraz eden aile dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Oğlunu öldüren sanıkların serbest bırakıldığını söyleyen Songül Alıcı, “ Bugün(Dün) Oğlum bıçaklanınca hastaneye çıplak ayakla gitmişti. O yüzden ben de çıplak ayakla yürüyorum. 10 yıldır devletin kapımı çalmasını bekledim. Adaleti sağlamak bu kadar mı zor?. Oğlumu kalbime koydum, birinci sınıfta kullandığı mendili de yanıma alarak yola çıkıyorum. Oğlumun dosyasını Yargıtay’dan almaya gidiyorum. Adalet için ölümü göze aldım. Bu yoldan asla geri dönmem. Hak, hukuk, adalet istiyorum. Bu ülkeyi yönetenler utansın” diye konuştu.