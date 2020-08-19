Oğlumu yaşatın: Son 24 gün

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Bursa’da yaşayan 23 aylık Gökalp Küçük, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası. Bu hastalık, kas kaybı ve zayıflığına yol açıyor. Türkiye’de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığa yakalanan ve 11 aylıkken hastalığının teşhisi konan Gökalp’in bu hastalığı yenebilmesi için sadece ABD’de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan gen tedavisini 2 yaşından önce görmesi gerekiyor. Kampanya ile şu ana dek 1 milyon 749 bin dolar toplandı.

“Oğlum yatağa mahkûm olmasın” diyen anne Yelda Küçük, “Her anne baba, oğlumu kendi çocukları gibi görsün. Onu birlikte kurtarabiliriz” diye konuştu.

Baba Sefa Küçük ise “Oğlumuzun yürüyüp rahatça hareket edeceği günleri özlemle bekliyoruz. Bağış kampanyamız sosyal medyada Instagram sayfamız üzerinden devam ediyor. ‘gokalp_sma’ adresinde nasıl bağış yapılacağı ve tedavinin tüm detayları var” dedi.