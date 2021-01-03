Öğrenci azaldı, MEB derslik sayısını artırdı

03 Ocak 2021 Pazar, 09:48

Ortaöğretimdeki toplam öğrenci sayısında 2015 ve 2019 yılları arasında yaşanan değişim, öğrenci ve velilerin tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. İktidarın politikaları ve MEB’in tüm yönlendirmelerine karşın imam hatip lisesindeki öğrenci sayısı, 2015 yılına göre 2019 yılında 67 bin azaldı. MEB’in yatırımlarından din öğretimi yapan okullar ile birlikte en fazla pay alan mesleki ve teknik ortaöğretim okulları da dört yılda 474 bin 854 öğrenci kaybetti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; MEB’in yatırımlarının büyük bölümünü aktardığı imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik liselerinde tüm çabalara karşın öğrenci sayısı azaldı. İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim BirSen’in hazırladığı, “Eğitime Erişim ve Katılım” isimli çalışma, hem Din Öğretimi Genel Müdürlüğü hem de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki öğrenci kaybını ortaya koydu.

MEB’in son yayımladığı örgün eğitim istatistiklerinden alınan veriler doğrultusunda hazırlanan çalışmada, imam hatip liselerinde 2015 yılında 677 bin 205 öğrenci olduğu belirtildi. İmam hatip liselerindeki öğrenci sayısı 2016 yılında 634 bin 406’ya, 2017 yılında ise 627 bin 503’e geriledi. 2018 yılı ise imam hatipler için 2015-2019 döneminde en az öğrenci ile eğitim yapılan yıl oldu. Buna göre, 2018 yılında imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı 605 bin 869’a kadar düştü. 2019 yılında din öğretimi yapan ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci sayısı ise 610 bin 7 olarak kaydedildi. İmam hatiplerin 2015-2019 yılları arasındaki öğrenci kaybı, yüzde 10 olarak gerçekleşti.

MESLEK LİSELERİNDE DE DÜŞÜŞ

Benzer bir düşüş mesleki ve teknik eğitim yapan liselerde de yaşandı. 2015 yılında 2 milyon 82 bin 935 öğrenci ile eğitim yaptığı bildirilen mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci sayısı 2019 yılında 1 milyon 608 bin 81’e indi. Mesleki ve teknik liselerin 2015-2019 yılları arasındaki öğrenci kaybı ise yüzde 22 oldu.

Aynı dönemlerde genel ortaöğretimdeki öğrenci sayısı ise katlanarak arttı. Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini bünyesinde bulunduran genel ortaöğretim okullarında 2015 yılında 3 milyon 47 bin 503 olan öğrenci sayısı 2019 yılında 3 milyon 412 bin 564’e ulaştı. Akademik eğitim veren liselerin öğrenci sayısında 2015-2019 yılları arasında yaşanan artış yüzde 11 olarak kayıtlara geçirildi.

Böylece Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde öğrenci sayısı artmasına rağmen derslik ve okul sayısı sınırlı derecede arttı. Tersine imam hatip ve meslekteki düşüşe rağmen MEB’in yatırımı buralara oldu.

OKUL VE DERSLİKTE TERSİNE ARTIŞ

Din öğretiminde ve meslek liselerinde okuyan öğrenci sayıları azalmasına rağmen tersine MEB yatırımı 2015-2019 yılları arasında buralara yaptı. Lise türlerinde 2015 ve 2019 yılları arasındaki okul ve derslik artışları şöyle oldu:

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde okul sayıları 2 bin 778’den 3 bin 65’e, derslik sayıları ise 54 bin 356’dan 60 bin 984’e yükseldi. En az artış da bu lise türünde oldu. Meslek liselerinde okul sayıları 4 bin 89’dan 4 bin 640’a derslik sayıları ise 76 bin 696’ya yükseldi. En büyük artış ise Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde gerçekleşti. Okul sayıları bin 17’den bin 623’e, derslik sayıları ise 20 bin 708’den 34 bin 467’ye yükseldi.