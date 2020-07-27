Öğrenci Sendikası'ndan 'Tercih Ağı'

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:11

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı. Tercihlerin açıklanmasının ardından Öğrenci Sendikası tarafından öğrencilerin tercihlere ilişkin merak ettiği şehir, okul ve bölümler hakkında bilgi verme amacıyla Tercih Ağı oluşturuldu.

Öğrenci Sendikası’nın yaptığı duyuruda, “Başvuru formunu doldur, üniversite temsilcilerimiz sana ulaşsın; merak ettiğin okul ve bölümle ilgili sorularını cevaplasın” denildi.



