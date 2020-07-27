Öğrenci Sendikası'ndan 'Tercih Ağı'
2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercihlere ilişkin merak ettiği şehir, okul ve bölümler hakkında bilgi verme amacıyla Tercih Ağı kuruldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı. Tercihlerin açıklanmasının ardından Öğrenci Sendikası tarafından öğrencilerin tercihlere ilişkin merak ettiği şehir, okul ve bölümler hakkında bilgi verme amacıyla Tercih Ağı oluşturuldu.
Öğrenci Sendikası’nın yaptığı duyuruda, “Başvuru formunu doldur, üniversite temsilcilerimiz sana ulaşsın; merak ettiğin okul ve bölümle ilgili sorularını cevaplasın” denildi.
TERCİH AĞI | #yks2020— Öğrenci Sendikası (@OgrenciSen_) July 27, 2020
Üniversite tercihlerinde yalnız hissetme, çünkü değilsin!
Başvuru formunu doldur, üniversite temsilcilerimiz sana ulaşsın; merak ettiğin okul ve bölümle ilgili sorularını cevaplasın.
Kararsız kalma, geleceğini tercih et!
Form:https://t.co/uvgyHEGrvk pic.twitter.com/C7GRxQOPZ0
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