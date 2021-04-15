Öğrencileri Kayıran’a sahip çıktı: Hocamızı kayyumcu zihniyete kurban vermeyeceğiz

15 Nisan 2021 Perşembe, 17:05

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın üniversiteyle ilişiğin kesilmesine karar verdi.

Ankara Üniversitesi öğrencileri, bir alt idari kadronun kriterlerine tabi tutulmak istenen ve fakülteyle ilişiği kesilen Doç. Dr. Meltem Kayıran için üniversite önünde toplandı.

Rektörlüğün kararını protesto eden öğrenciler tarafından yapılan açıklamada “Bizler bir hocamızı daha bu kayyumcu istibdat zihniyetine kurban vermeyeceğiz, kararlıyız. Başta Barış Akademisyenleri ve Meltem Hocamız olmak üzere mağdur edilen tüm eğitim emekçileri görevlerine dönene, üniversitelerimizde demokratik bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecektir" denildi.

"NE MELİH BULU NE NECDET ÜNÜVAR"

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Ne Melih Bulu ne Verşan Kök ne Necdet Ünüvar ne de rektörlük ve dekanlık koltuğunu işgal eden diğerleri sadece kayyumu olduğu üniversitelerin ya da fakültelerin sorunu değildir. Bu sorun ülkenin tamamını korku hegemonyası ile kuşatmaya çalışan zihniyete karşı çıkan, ülkesini karanlığa terk etmek istemeyen her yurttaşın sorunudur.

Bizler bu sorunun çözülmesini Meltem Hocamız gibi fedakar ve cesur insanların tek başlarına direnmesi ve mücadele etmesi ile mümkün olmadığını bilmekteyiz, işte bu yüzden bugün hep birilikte burada toplanmış, hocamıza, akademiye ve en temelde memlekete sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Hukuksuz bir şekilde okumuzdan atılan Meltem Kayıran hocamız için hepimiz bir aradaydık.



Üniversitelere baskıya, gericiliğe ve faşizme karşı yaşasın öğrenci dayanışması! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet! pic.twitter.com/xjCkw1cf6s — FKF CEBECİ (@CebeciFkf) April 15, 2021

CÜBBELERİ BİR DAHA ÇİĞNETMEYECEĞİZ

Meltem Hocamız Mülkiye’ye ve öğrencilerine 30 yıl boyunca emek vermiş, hizmet etmiş akademiye karşı girişilen sistematik saldırıların ve tasfiyenin karşısında dirençle ve dimdik durmuş bir akademisyen ve yurttaştır."

Açıklama şu sözlerle son buldu:

"Bu dik duruşunun ve emsalsiz emeğinin karşılığında 2017 yılında doçentlik unvanını ve yetkisini almasına rağmen dört yıl boyunca hak ettiği kadroya atanmamış ve dönem ortasında 300’den fazla lisans ve çok sayıda tez öğrencisi varken üniversite ile ilişiği kesilmiştir. Cübbeleri bir kez daha çiğnetmeyeceğiz” diyoruz, evet, cübbeler bir daha yerlere düşmesin diye buradayız, o cübbeleri kaldırmak için buradayız.”