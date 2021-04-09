Öğrencilerin bilgilerini kullanan AKP İl Başkanı Özcan ve imam hatip lisesi müdürüne inceleme

09 Nisan 2021 Cuma, 15:41

AKP İl Başkanı Mestan Özcan ve Okul Müdürü Şenol’un, öğrencilerin evlerinde çekilen karne dağıtım görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınlaması tepki ile karşılanmıştı. AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizler böyle bir hayra, böyle bir mutluluğa vesile olmaktan geri duramazdık. Hediyelerimizi hazırladığımız gibi bu üç evladımızın evlerine gittik" sözleri ile kendisini savunmuştu.

EĞİTİM UZMANI TAŞTAN ŞİKAYET ETTİ, KURUL HAREKETE GEÇTİ

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklama yapan eğitim uzmanı Ali Taştan, öğrenci ve velileri koronavirüs salgınından koruma amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital karne dağıtma kararı alınmasına rağmen, AKP Tekirdağ İl Başkanı Özcan’ın “siyasi hırsla hareket ederek, ailelerin sağlığını tehlikeye attığını” söyledi.

Ailelerin rızası dışında öğrenci karnelerini ve adres bilgileri gibi kişisel verileri siyasi parti temsilcisi ile paylaşan okul müdürü Şenol’un da suç işlediğini belirten Taştan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a olaya ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Ali Taştan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na yaptığı şikayet başvurusunda şunlara yer verdi:

“24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kanunun amaç maddesinde ‘…Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir’ ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca, Anayasa’nın Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20. maddesinde özetle ‘...Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir’ denilmektedir.

Hal böyle iken; 22/01/2021 tarihinde bir siyasi partinin Tekirdağ İl Başkanlığını yapmakta olan sayın Mestan Özcan, Süleyman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ait olduğu belirtilen karnelerin kapı kapı dolaşarak dağıtımını yapmıştır. Bu karnelerin ve öğrenci iletişim bilgilerinin Süleyman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü tarafından Mestan Özcan’a verildiği diğer bilgiler arasındadır.

Süleyman Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü öğrencilere ait kişisel verileri, karneleri Mestan ÖZCAN ile paylaşarak, Mestan Özcan ise öğrenci karnelerini ve kişisel verilerini sosyal medya hesaplarından aleni hale getirerek kanuna aykırı hareket etmişlerdir. Mestan Özcan tarafından karne verilen öğrencilerin durumdan haberdar olmadıkları, verilerinin paylaşımı hususunda da rızalarının olmadığı görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın güvencesinde olan öğrencilerin kişisel verilerinin yetkisiz ve görevsiz kişilerle paylaşılmış olması nedeniyle 6698 sayılı Kanun kapsamında Kişisel Verileri koruma kurulunca resen incelenme başlatılmasını ve bu suretle kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyorum. Bir öğrenci velisi olarak, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve güvencesinde olan çocuklarımızın verilerinin paylaşımının engellenmesi ve bu tür vakaların ortaya çıkmaması için gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ederim.”

Taştan, başvurusu üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun, olaya ilişkin re'sen inceleme başlattığını duyurdu.