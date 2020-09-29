Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü

29 Eylül 2020 Salı, 11:58

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Anadolu Lisesi'nde görev yapan edebiyat öğretmeni Aziz Serin, geçen cumartesi günü, uzaktan eğitim için bilgisayar başına geçti. Ancak yaşadığı kırsal Küçüknacar Mahallesi'nde, internete bağlanamadı.

Saat 12.00'deki ders için internet erişiminin olduğu tepeye çıktı. Dersin ardından evine dönen Aziz Serin, ikinci ders için saat 16.40'ta yeniden aynı tepeye gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine tepeye çıkan yakınları Aziz Serin'in cansız bedenini buldu. Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Serin'in ölümü ailesi ile 2 yıldır görev yaptığı okulundaki meslektaşları ve öğrencilerini üzdü. Aziz Serin, pazar günü Şeyhadil Mezarlığı'ndan toprağa verildi.

Ders sisteminde yapılan kontrolde Aziz Serin'in 12.00'deki derste internet üzerinden öğrencilerle bir araya geldiği, 16.40'taki dersi ise başlatamadığı belirlendi.



