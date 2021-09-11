Öğrencilerinin artıklarını yiyen okul müdürüne tepki

11 Eylül 2021 Cumartesi, 17:10

Çin'in Huan eyaletinde özel bir ortaokulun müdürü olan Wang Yongxin, öğrencilerini yemek israfına karşı uyarmak için okul kafeteryasından arta kalanları yediğini açıkladı. Yongxin'in attığı bu adım sosyal medyada gündem olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Okul müdürünün dikkat çekmek için sergilediği tavır, güvenlik ve hijyeni tehlikeye atabileceği yönünde büyük tepki topladı.

Paylaşılan videoda okul müdürü Yongxin, okul kafeteryasındaki bir çöp kutusunun yanında elinde tabağı ve yemek çubuklarıyla dururken görülüyor. Öğrencilerin yemek artıklarını çöpe atmasını engelleyen müdür, bitmemiş yiyecekleri yemek için öğrencilerden alıyor. Videoda Yongxin'in etrafında toplanan öğrencilerin okul müdürünün yemek artıklarını yemesini izlerken gülümsediği görülüyor. Yemeğini atması engellenen öğrencilerden birinin tabağıyla yerine geri döndüğü görülürken, bir diğeri de Yongxin'in yanında tabağında kalan yemeği bitiriyor. Videoda sadece çelik tabakları boş olan öğrenciler, okul müdürü tarafından korunan çöp kutusuna tabaklarını rahatlıkla atıyor.

"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

58 yaşındaki Yongxin, bu hareketin atıkları azaltmayı amaçladığını söylerken, geçen hafta bir öğle yemeği sırasında yaklaşık 6-7 çocuğun bitmemiş yemeklerini bitirdiğini anlatarak, "Çocuklara örnek olmak, yiyecek israfının iyi bir şey olmadığını anlamalarını sağlamak istiyorum" dedi.

Haber Global'in aktardığına göre, okul müdürü, "Yaptıklarım çocukları da öğretmenleri de şaşırtmadı. Çocukların çoğu benim artakalan pilavı yediğimi görünce tabaklarını bitirmeye çalıştı ve kimisi de mutfak çalışanlarına kendilerine doğru miktarda yemek vermesini söyledi. Bu da israfı azaltmaya yardımcı oluyor" dedi.

ÜÇ ÖĞÜN BU ŞEKİLDE BESLENİYOR

58 yaşındaki okul müdürü, bir yerel gazeteye verdiği demeçte günde üç öğün bu şekilde beslendiğini söyledi. Ancak okul müdürüne, "Tutumlu olmak iyidir, ama başkalarının yemek artıklarını yemek salgının kontrol altına alınmasında kötü bir örnek. Belki de öğrencilere örnek olmanın başka bir yolunu düşünmeliler" şeklinde tepki gösterdiler.

Wang bu tepkilere aldırış etmeyerek, "Hepsi aynı mutfaktan çıkıyor, tüm öğrenci ve öğretmenler burada yiyor. Ayrıca ben onları kendi çocuğum gibi görüyorum" yanıtı verdi.



