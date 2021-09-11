Öğrencilerinin artıklarını yiyen okul müdürüne tepki
Çin'in Hunan eyaletinde öğrencileri yiyecekleri israf etmemelerine dikkat çekmek isteyen bir okul müdürü, okul kafeteryasında öğrencilerden kalan yemek artıklarıyla üç öğün beslendiğini açıkladı. Bu durumun hijyenik olmadığı eleştirileriyle karşılaştı
Çin'in Huan eyaletinde özel bir ortaokulun müdürü olan Wang Yongxin, öğrencilerini yemek israfına karşı uyarmak için okul kafeteryasından arta kalanları yediğini açıkladı. Yongxin'in attığı bu adım sosyal medyada gündem olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Okul müdürünün dikkat çekmek için sergilediği tavır, güvenlik ve hijyeni tehlikeye atabileceği yönünde büyük tepki topladı.
Paylaşılan videoda okul müdürü Yongxin, okul kafeteryasındaki bir çöp kutusunun yanında elinde tabağı ve yemek çubuklarıyla dururken görülüyor. Öğrencilerin yemek artıklarını çöpe atmasını engelleyen müdür, bitmemiş yiyecekleri yemek için öğrencilerden alıyor. Videoda Yongxin'in etrafında toplanan öğrencilerin okul müdürünün yemek artıklarını yemesini izlerken gülümsediği görülüyor. Yemeğini atması engellenen öğrencilerden birinin tabağıyla yerine geri döndüğü görülürken, bir diğeri de Yongxin'in yanında tabağında kalan yemeği bitiriyor. Videoda sadece çelik tabakları boş olan öğrenciler, okul müdürü tarafından korunan çöp kutusuna tabaklarını rahatlıkla atıyor.
"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"
58 yaşındaki Yongxin, bu hareketin atıkları azaltmayı amaçladığını söylerken, geçen hafta bir öğle yemeği sırasında yaklaşık 6-7 çocuğun bitmemiş yemeklerini bitirdiğini anlatarak, "Çocuklara örnek olmak, yiyecek israfının iyi bir şey olmadığını anlamalarını sağlamak istiyorum" dedi.
Haber Global'in aktardığına göre, okul müdürü, "Yaptıklarım çocukları da öğretmenleri de şaşırtmadı. Çocukların çoğu benim artakalan pilavı yediğimi görünce tabaklarını bitirmeye çalıştı ve kimisi de mutfak çalışanlarına kendilerine doğru miktarda yemek vermesini söyledi. Bu da israfı azaltmaya yardımcı oluyor" dedi.
ÜÇ ÖĞÜN BU ŞEKİLDE BESLENİYOR
58 yaşındaki okul müdürü, bir yerel gazeteye verdiği demeçte günde üç öğün bu şekilde beslendiğini söyledi. Ancak okul müdürüne, "Tutumlu olmak iyidir, ama başkalarının yemek artıklarını yemek salgının kontrol altına alınmasında kötü bir örnek. Belki de öğrencilere örnek olmanın başka bir yolunu düşünmeliler" şeklinde tepki gösterdiler.
Wang bu tepkilere aldırış etmeyerek, "Hepsi aynı mutfaktan çıkıyor, tüm öğrenci ve öğretmenler burada yiyor. Ayrıca ben onları kendi çocuğum gibi görüyorum" yanıtı verdi.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- 50 puan düşük alan öğrenci Kadıköy Anadolu’ya girmiş!