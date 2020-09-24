Öğretici: Öğretmenlerin ‘ek ders mağduriyeti’ kabul edilemez!
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici yayınlanan ek ders ücreti yazısı ile ilgili 'uzaktan eğitim sürecinde maddi olarak desteklenmesi gereken öğretmenlerin gelir kaybına uğratılması kabul edilemez' ifadelerini kullandı.
MEB'in bugün yayınladığı ek ders ücretine ilişkin yazılı açıklamada bulunan AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici şu ifadeleri kullandı:
"Olağanüstü koşullardan geçtiğimiz şu günlerde yüz yüze eğitimde verilen ders saatinin uzaktan eğitimde verilmesini beklemek doğru değildir. Çocuklarımızın saatlerce canlı ders, üzerine EBA TV ile ekran başında kalması daha büyük sorunlara yol açacaktır. MEB'in bugün yayınladığı ek ders ücreti yazısı ile bir çok öğretmen ek ders alamayacaktır.
Şubelerin birleştirilmesi, hafta içi yapılan DYK'lere ücret ödenmemesi, maaş karşılığını dolduramamak gibi nedenler başta olmak üzere bir çok mağduriyet yaşanacaktır.
"AES OLARAK ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKLARINI KORUYACAK, GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"
Öğretmenlerimiz bu süreçte olağanüstü fedakarlıkla çalıştığı gibi hiç bir destek almadan uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Bir çok öğretmenimiz öğrencilerine daha yararlı uzaktan eğitim vermek için kendi bütçesi ile teknolojik ihtiyaçlarını karşılamış, yenilemiştir. MEB öğretmenlere yardımcı olacağına maddi kayba uğratacak adımlar atmaktadır.
MEB toplu sözleşmeden kaynaklanan haklar doğrultusunda öğretmenlerin ek ders ödemelerini yapmalı, bu yanlış tutumundan vazgeçmelidir. AES olarak öğretmenlerimizin haklarını koruyacak, gerekli adımları atacağız ..."
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