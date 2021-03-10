‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

10 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Özkoçak, kararı olumlu karşıladıklarını ancak geç kalındığını dile getirdi. Son zamanlarda üniversitelerin başarı derecesinin düştüğüne, kayırmacılığın arttığına ve kişiye özel ilanların göze battığı için bu yola gidilmek durumunda kalındığına vurgu yapan Özkoçak, “Geçmişte üniversiteler, FETÖ’nün sınav sorularını çalarak özel oluşturduğu jürilerle, kişiye özel ilan verdiği akademisyenlerle doldurulmuştu. Bu adımın darbe girişiminin hemen ardından atılması gerekirdi. Atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi.

‘ALTI DOLDURULMALI’

Özkoçak, YÖK’ün aldığı bu kararın altını doldurması gerektiğine dikkat çekerek “Herhangi bir makale yazmış olmak, bir AB projesinde çalışmış olmak gibi durumlar tekrar ilanlarda kullanılabilecek mi? Bir öğretim üyesinin dosyası 3 ya da 5 jüriye gönderiliyor, bu jüriler özel kurulmamalı. Hak edene hakkı verilmeli. Eğer bunları engelleyemezsek alınan karar etkisiz olur” diye konuştu. Akademisyenlerin siyasi görüşlerinden dolayı da kadrolara yerleşmekte sıkıntı çektiğini kaydeden Özkoçak, profesörlük unvanını almaya hak kazanmış ama doçentlik kadrosuna yerleşememiş birçok akademisyen olduğuna dikkat çekti. Özkoçak, genç akademisyenlerin de umutsuz olduğunu belirtti.