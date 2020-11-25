Öğretmen Ağı'ndan 'Bağlantılar' isimli çevrimiçi panel serisi: 'Eğitimi Yeniden Düşün'
Öğretmen Ağı, "Bağlantılar" isimli çevrimiçi panel serisi başlatıyor. "Eğitimi Yeniden Düşün" başlığıyla düzenlenecek seride, pandemiyle birlikte oluşan koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkılarak, değişken koşulların ardındaki yeni imkânlar tartışılacak.
Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek kurduğu bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte oluşan koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak, değişken koşulların ardındaki yeni imkânların tartışıldığı "Bağlantılar" isimli bir çevrimiçi panel serisi başlatıyor.
Seri, "hepimizin eğitimde rolleri değişti, sorumlulukları dönüştü. Eğitimi yeniden düşünmemiz lazım" diyen öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt aramayı hedefliyor.
ALTI FARKLI BÖLÜMDEN OLUŞACAK
"Eğitimi Yeniden Düşün" başlığıyla düzenlenecek olan seri; sırasıyla ‘Öğretmenlik’, ‘Okul’, ‘Veli Olmak’, ‘Eğitimin İçeriği’, ‘Öğrencilik’ ve ‘Başarı’ başlıklarında olmak üzere altı farklı bölümden oluşacak.
Her bölümde, bir Değişim Elçisi öğretmen ile Ağ’ın destekçisi olan bir vakıf sözcüsü, Ağ’ın iş birliği geliştirdiği paydaş kişi ya da kurumlarından biri konuşmacı olarak katılacak. Üç konuğa, bir de moderatör eşlik edecek.
İlk bölümün konukları Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Değişim Elçisi Hamide Tıpırtın, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç; moderatörü ise Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez olacak.
"Bağlantılar", Öğretmen Ağı YouTube kanalında iki haftada bir perşembe günleri saat 20.00’de yayımlanacak.
Bölümde konuşmacılar, eğitimin ana aktörlerinden öğretmenin değişen rolünü ve sorumluluğunu tartışacak, gelecekteki öğretmenliğin ve öğretmen pratiklerinin nasıl olacağına dair görüş ve önerilerini paylaşacak.
'ÖĞRETMENİN GELECEĞİ BELİRSİZLİKLERLE DOLU'
Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran ve Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifestosunu da kısa bir süre önce yayımladı.
Manifesto, salgınlar, yangınlar, depremler, savaşlar, iklim krizi ve yoksulluğun yarattığı değişken koşulların, insanları her seferinde yeni bir normale sürüklediği ve ileriyi görmekte zorladığına işaret ediyor.
Değişken koşullar sebebiyle eğitimin, okulların, öğrenmenin ve öğretmenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğu ifade edilen manifesto; "Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz" diyor.
Manifesto aracılığıyla öğretmenler, eğitimle ilgilenen herkesi içinde bulundukları yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Öğretmenlerin çağrısı, okul idarecisinden velisine, öğrencisinden servis şoförüne eğitimin bir parçası olan herkese "Yeni ihtimalleri birlikte tasarlayalım"diyor.
Öğretmenlik, okul, veli; eğitimin içeriği, öğrencilik ve başarı gibi eğitimin içine sıkıştığı kalıplar kırmaya, bir arada olmanın verdiği güçle, eğitimi yeniden düşünmeye davet ediyor.
2021 Şubat ayına dek sürecek panel serisinin konu ve tarihleri şöyle:
- Öğretmenliği #YenidenDüşün, 26 Kasım 2020, saat 20:00
- Okulu #YenidenDüşün, 10 Aralık 2020, saat 20:00
- Veli Olmayı #YenidenDüşün, 24 Aralık 2020, saat 20:00
- Eğitimin İçeriğini #YenidenDüşün, 7 Ocak 2021, saat 20:00
- Öğrenciliği #YenidenDüşün, 21 Ocak 2021, saat 20:00
- Başarıyı #YenidenDüşün, 4 Şubat 2021, saat 20:00
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