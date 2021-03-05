05 Mart 2021 Cuma, 17:53

Öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre, 20 bine yakın sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.