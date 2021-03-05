Öğretmen atamasında takvim belli oldu
Öğretmen atamaları tarihi belli oldu. Sözleşmeli öğretmen atama duyurusu yayımlandı. 8 Eylül'de sonuçları ilan edilecek olan takvimde, 20 bine yakın öğretmen atamasının yapılması bekleniyor.
Öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre, 20 bine yakın sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.
Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.
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