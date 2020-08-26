Öğretmenler için alarm zili çaldı! Her ilde korona vakası yağıyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:02

Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 1 milyon öğretmen okullara döndü ve seminer dönemi olarak adlandırılan mesleki eğitim çalışmalarına başladı. 18 Eylül'e dek devam edecek eğitim çalışmalarına katılan öğretmenlerden peş peşe Covid-19 pozitif vakaları gelmeye başladı.

Tarsus'ta bir köy okulu karantinaya alındı. Rize' de bir ilkokulda tüm çalışanlara bir öğretmenin covid-19 tanısı konmuş bir kişiyle temaslı olduğu için okula gelememeleri paylaşıldı. Bursa Karacabey'de iki farklı okulda çalışan öğretmenlere (eş) covid-19 tanısı konuldu. İstanbul Bahçelievler'de öğretmenler kurulu toplantısına katılan bir öğretmenin test sonucunun pozitif çıktı. İstanbul Halkalı'da bir ortaokulda pazartesi günü 80 öğretmenin katıldığı seminerde bir öğretmenin koranavirüs testi pozitif çıktı.

Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “İstanbul, Edirne, Rize, Bursa, Mersin, Ankara, Tarsus, Gaziantep... Ülkenin her yerinde covid-19 tanısı konulan veya Covid-19 tanısı konulmuş kişilerle temas halinde olan vakaların bilgisi gelmeye devam ediyor” dedi.

OKULLAR SALGINA HAZIR DEĞİL

Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen olarak salgın yayılımının kontrol altına alındığı bilimsel verilerle, şeffaf bilgi esas alınarak açıklanması ve ek bütçe açıklaması yapılarak okullarda gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) defalarca uyardıklarına dikkat çekerek, “Öğretmenlere, öğrencilere, tüm eğitim emekçilerine ücretsiz ve düzenli test yapılması, 'risk grubu değerlendirmesi' yapılarak gerekli önlemlerin alınması, ek bütçe açıklanarak öğretmen, temizlik, sağlık görevlisi atamalarının yapılması, okul girişlerinde ateş ölçümlerinin yapılması, okulların ihtiyacı olan temizlik, dezenfektan, koruyucu malzeme ihtiyacının eksiksiz sağlanması gerektiğini defalarca MEB'e ilettik” diye konuştu.

Aydoğan, ortak kullanım alanlarında fiziksel mesafenin sağlanması uyarılarını gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonrası MEB'e iletmelerine rağmen gerekli önlemler konusunda adım atılmadığını kaydeden. Okulların salgına hazır olmadığını mesleki çalışmaların yüz yüze değil, uzaktan erişimle gerçekleşmesi gerektiğini de defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.

Feray Aytekin Aydoğan

GENELGE ACİLEN UYGULANMALI

Feray Aytekin Aydoğan yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:

* İllerden gelen bilgiler, artan vaka sayıları ve dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurumlarında çalışanların uzaktan ve dönüşümlü çalışmalarına olanak sağlayan genelge bize salgında gelinen durumun ciddiyetini açık bir şekilde göstermektedir.

* Genelge acilen uygulanmalı, mesleki çalışmalar uzaktan erişimle yapılmalı, MEB ve YÖK eğitim sendikaları ile bir araya gelmelidir. Öğretmen arkadaşlarımız, tüm eğitim emekçileri sağlık riski olan koşullarda çalışmaya zorunlu değildir. Uluslararası sözleşmelerden ve iç hukuktan kaynaklı haklarımız var ve bu haklarımızı kullanmak en temel hakkımızdır.

* Okullarda sağlık riskine neden olabilecek sorunları arkadaşlarımız tutanak altına almalı, okul yönetimlerine bildirmeli, risk geçene kadar riskli alanı kullanmamalıdır.

* Yaşadığımız süreçte bütçe ayrılmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması; kamu kaynaklarının, bütçenin; halk için, eğitim emekçileri için, öğrencilerimiz için kullanılmaması sonucunda salgın yayılımının arttığı çok açıktır.

YENİ BÜTÇE ŞART

* Yüz yüze eğitimde yaşanılan eşitsizlikler, uzaktan eğitimde daha da hızlandı, her geçen gün öğrenciler eğitim sürecinden kopuyor.

* Yüz yüze eğitim için gerekli önlemlerin bir an önce alınması, acilen bütçe açıklamasının yapılması, öğretmen, ek personel atamasının yapılması, öğrencilerimizin eğitim hakkı, öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin, toplumun sağlık hakkı için yaşamsal bir zorunluluktur.

İŞTE KORONA TESPİT EDİLEN OKULLAR

Okullarda görülen vaka bilgilerinden Eğitim Sen’e ulaşanlardan bazıları şu şekildedir:

Adana Seyhan İstiklal O.O.

Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.

Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.

Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.

Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL

Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.

Aydın Didim Valiler İlkokulu

Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.

Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.

Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu

Bursa Karacabey MTAL

Bursa Karacabey İMKB MTAL

Çorum Merkez Sakarya İlkokulu

Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu

Çorum Mecitözü İlçe MEM

Denizli Merkez Efendi İlkokulu

Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.

Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.

Edirne Keşan Keşan Lisesi

Gaziantep Kızılhisar MTAL

İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL

İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.

İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.

İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi

İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO

İzmir Buca Buca A.L.

Niğde Bor Atatürk A.L.

Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu

Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O.

Mersin Çavuşlu O.O.

Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O

Rize Merkez İmam Hatip O.O.

Yalova Altınova İmam Hatip O.O.

Eğitim Sen'den salgınla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

* “Öğretmenlerin 2020 Yılı İsteğe Bağlı İl Dışı Tayin” dönemince sınırlı sayıda kadro açık ilan edildiğinden öğretmenlerin çalışmak istediği yeri belirleme hakkı fiili olarak sınırlandırılmıştır. Norm kadrolar güncellenerek “ il dışı tayin” hakkı verilmeli ve hızla bununla ilgili düzenleme yapılmalıdır.

* Mazeret tayinlerinde kadro yokluğu nedeniyle bazı öğretmen arkadaşların ataması gerçekleştirilemedi. Eş durumu özründen tayini çıkmayan arkadaşlara “il emrine atanma” hakkı verilerek hızla aile birliği sağlanmalıdır.

* Ortaöğretime geçiş sistemi öğrencileri mağdur etmeye devam etmektedir. Her ne kadar MEB açıkladığı verilerle öğrencilerin büyük bir bölümünün kendi istediği okula yerleştiği algısı yaratmaya çalışsa da, aslında gerçek öğrencilerin tercih etmek zorunda kaldığı okula yerleştiğidir. LGS’de öğrencilerin sorunlarına bir parça da olsa çözüm üretebilmek için 3. nakil dönemi planlamalı ve boş kontenjanları öğrencilerin tercih etmesine olanak sağlanmalıdır.

* RAM’ların özel eğitim bölümlerinden alınan raporların yenilenmesi ciddi bir yoğunluğa neden olmaktadır. Bu da salgının yayılmasına zemin oluşturmaktadır. RAM’lardan alınan raporların yenilenmesi yerine bu raporların süresinin MEB tarafından alınacak bir kararla 1 yıl uzatılması sorunu çözecektir.

MEB SENDİKALARLA BİR ARAYA GELMELİ

* 2019 KPSS mağdurları haftalardır yaşadıkları mağduriyeti anlatmaya, sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. MEB, arkadaşlarımızın, kendilerinden kaynaklanmayan bu durumdan dolayı, daha fazla mağdur olmamaları için hızla ek atama da dâhil çözüm üretmelidir.

* Gelinen aşama var olan durumu yeniden değerlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir. MEB, hızla sendikalarla bir araya gelmeli ve bundan sonra sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir yol haritası oluşturmalıdır. Yüz yüze eğitimin başlaması eğer gerçekten isteniyorsa sağlıkla ilgili tüm önlemlerin tam olarak alınması gerekmektedir. Yetersiz önlemler, niyetten öteye geçmeyen tavsiyeler ve sadece maske takarak salgınla mücadele edilemeyeceği açıktır. MEB başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları bu hususta yeniden düşünmeye davet ediyoruz.

