Öğretmenlerin yarıya yakını mesleği bırakmayı düşünüyor

22 Kasım 2020 Pazar, 13:30

Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde 5 bin 514 öğretmenin katıldığı anket yaptı. Yüzde 47’si erkek, yüzde 53’ü kadın olan ankete katılanların yüzde 12’si sendika üyesi değilken, yüzde 88’i eğitim iş kolunda bir sendikaya üye olduğunu bildirdi.

ÇOCUĞUNUN ÖĞRETMEN OLMASINI İSTEMİYOR

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 86’sı çocuğunun öğretmen olmasını istemezken, bu görüşün altında ekonomik zorluklar çıktı. Öğretmenlerin yüzde 63’ü çocuklarını gıda, yüzde 73’ü kıyafet ve yüzde 47’si eğitim ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayamadığını kaydetti. Öğretmenlerin yüzde 96’sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarını bütçelerini etkilediğinin altını çizdi.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 93’ü mesleklerinin toplumda saygınlığını azaldığını belirtirken, bunların yüzde 83’ü maaşların düşük olması nedeniyle öğretmenliğin saygınlığını kaybettiği görüşünde.

Daha çok para kazanacağını bir meslek bulmaları halinde öğretmenliği bırakacağını açıklayanların oranı yüzde 43 olurken, katılımcıların yüzde 61’i gelir yetersizliği nedeniyle psikolojik sorun yaşadığını bildirdi.

ÖĞRETMENLERİN KREDİ BORCU

Öğretmenlere borçların da soruldu. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 44’ü ev kredisi, yüzde 30’u araç kredisi, yüzde 25’i ise çocuklarının eğitim için çektiği krediyi ödediğini belirtti. Öğretmenlerin yüzde 26’sı ek iş yaptığını açıklarken, yüzde 29’u esnafa, yüzde 35’i şahıslara nakit borcunu ödemeye çalıştığını aktardı. Kredi kartı borcu olduğunu kaydeden öğretmenlerin yüzde 37’si sadece asgari ödeme tutarını yatırabildiğine dikkat çekerken, yüzde 3’ü maaşında icra olduğunu, yüzde 8’i en az bir kez maaşına icra geldiğini bildirdi.

Öğretmenlerin yüzde 46’sı ancak anne ve babası ya da arkadaşlarından yardım alarak geçinebildiğini vurgularken, her ay borç aldığını söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 22 oldu. Öğretmenlerin 70’i’ öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediği söylüyor.

‘KİTAP, GAZETE DAHİ ALAMIYORLAR’

Anket verilerinden bazıları şöyle:

-Öğretmenlerin yüzde 84’ü son bir yılda tiyatroya ve yüzde 73’ü sinemaya hiç gitmedi. Öğretmenlerin yüzde 92’si her gün bir gazete, yüzde 62’si her ay bir kitap dahi alamıyor.

-Öğretmenlerin yüzde 89’u otelde tatil yapamıyor, yüzde 86’sı tatili evinde ya da köyünde geçiriyor.

-Öğretmenlerin yüzde 46’sı görevden alınma korkusu yaşıyor, yüzde 83’ü yönetici atamalarında torpile ihtiyaç olduğunu düşünüyor, yüzde 48’i yöneticilerin öğretmenlere siyasi baskı yaptığını söylüyor.

‘DEVLET OKULLARINDA NİTELİK DÜŞTÜ’

-Öğretmenlerin yüzde 59’u gelecekten ümidi olmadığını, yüzde 83’ü devlet okullarında eğitimin niteliğinin gün geçtikçe düştüğünü, yüzde 83’ü devlet okullarında niteliğin düşmesi nedeniyle özel okullara talebin arttığı söylüyor. Çocuğunu özel okula gönderebilen öğretmenlerin oranı ise yüzde 15.

- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 39’u Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, yüzde 16’sı kararsız olduğunu, yüzde 45’i ise çözebileceğini düşünüyor.

-Koronavirüs sürecinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u başarılı bulmayan öğretmenlerin oranı yüzde 80. Ayrıca öğretmenlerin yine yüzde 80 uzaktan eğitimin başarılı olmadığı görüşünde.