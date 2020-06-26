Oğulcan Çağlayan, Rizespor'dan koptu geliyor!

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor tarafından 1 yıllık opsiyonu kullanılan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

DHA
26 Haziran 2020 Cuma, 18:49
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Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor tarafından 1 yıllık opsiyonu kullanılan sözleşmesini tek taraflı feshetti. 
Çaykur Rizespor ile 4+1 yıllık sözleşmesi olan ve geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından opsiyonu kullanılarak sözleşmesi 1 sene uzatılan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki bilgilere göre oyuncunun fesih işlemleri bugün gerçekleştirildi.

Oğulcan'ın adı Galatasaray ile anılıyordu.


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