Asiltürk 'İtaat edeceksiniz' demişti! Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan ilk açıklama

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:37

Haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar" ifadelerini kullandı.

Partisinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, ‘Bana itaate söz verdiniz’ ifadeleri sorulan Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"SAADET PARTİSİ GİTTİ, TEMEL KARAMOLLAOĞLU AYRILIYOR…"

Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar. İki hafta önce basit bir rahatsızlıktan dolayı bir arkadaşımızı basın toplantısına görevlendirdim, ‘Saadet partisi gitti, Temel Karamollaoğlu ayrılıyor…’ yapmayın bunu yahu.

"ACABA BİR FİTNE ÇIKARABİLİR MİYİZ, BİR KARIŞIKLIK OLUR MU?"

Bunu özellikle de ATV ve A Haber için de söylüyorum, bu konuları istismar etmekten lütfen vazgeçin, gerçeklerle yüz yüze gelin. Böyle ‘acaba bir fitne çıkarabilir miyiz, bir karışıklık olur mu? Şöyle söylendi ama biz bunu şöyle tevil edebilir miyiz, gibi bence yorumları bir kenara bırakın. Teşekkür ediyorum ben buna cevap verme ihtiyacı da duymuyorum.