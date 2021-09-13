Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 21:37
Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sağlık durumuyla ilgili şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı.

milligazete.com.tr'nin haberine göre, Asiltürk koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara’da hastaneye kaldırıldı.


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