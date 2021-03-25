Oğuzhan Asiltürk'ten Erdoğan'a tebrik telefonu
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçilmesinin ardından kendisini tebrik edenlerden biri de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk oldu.
Erdoğan'ı telefonla arayan Asiltürk, kendisini AKP Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
OCAK AYINDA ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ
Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü geçtiğimiz ocak ayında ziyaret etmişti. Sürpriz görüşme Asiltürk'ün Ankara'daki evinde gerçekleşmişti.
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