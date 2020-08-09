Oğuzhan Beşiktaş için yarı yarına indirime gitti

09 Ağustos 2020 Pazar, 09:13

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, yıllık ücretinde indirime gitti.

Oğuzhan Özyakup yıllık ücretini 1.2 milyon Avro’ya kadar düşürdü.

OĞUZHAN, BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK NE KADAR KAZANIYORDU?

2018 yılında siyah-beyazlı takım ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki oyuncu, yıllık 2.5 milyon Avrokazanıyordu. Oğuzhan Özyakup, 6.5 sezon Beşiktaş formasını giymesinin ardından geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord takımının yolunu tutmuştu. Burada 4 maçta süre alan Özyakup, takımına 1 gol ile katkı verdi.