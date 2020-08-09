Oğuzhan Beşiktaş için yarı yarına indirime gitti
Oğuzhan Özyakup yıllık ücretini 1.2 milyon Avro’ya kadar düşürdü.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, yıllık ücretinde indirime gitti.
Oğuzhan Özyakup yıllık ücretini 1.2 milyon Avro’ya kadar düşürdü.
OĞUZHAN, BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK NE KADAR KAZANIYORDU?
2018 yılında siyah-beyazlı takım ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki oyuncu, yıllık 2.5 milyon Avrokazanıyordu. Oğuzhan Özyakup, 6.5 sezon Beşiktaş formasını giymesinin ardından geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord takımının yolunu tutmuştu. Burada 4 maçta süre alan Özyakup, takımına 1 gol ile katkı verdi.
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