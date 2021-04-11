Oğuzhan Özyakup maç sonu isyan etti!
Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Erzurumspor'u yendikleri karşılaşmanın ardından maçın oynandığı zemine eleştiri getirdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup önemli açıklamalarda bulundu.
Özyakup saha zemini ile ilgili isyan etti ve "Yazık günah, bugün Cenk’e oldu, yarın öbür gün başkasına" dedi.
İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları...
“Erzurum tamam soğuk, kar yağıyor. Dünyada sadece Erzurum soğuk değil, bildiğiniz taşta oynadık. Statta ısıtma var mı, yoksa neden yok? Yazık günah, bugün Cenk’e oldu, yarın öbür gün başkasına. Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk şehirler var ama zeminler iyi. Isıtma varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yok? Bu bilmediğimiz bir sıkıntı değil. Zemin taş.
Hepimiz dedik maçtan önce, zemin çok sert diye. Islatılmasını istedik, kabul edilmedi. Aldığımız 3 puana elbette sevindik ama soyunma odasında ses yok, Cenk sakatlandığı için. Biz şimdi bir gün dinlenip tekrar başlayacağız.”
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Netflix belgeselindeki okyanus iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Forbes'in 'dolar milyarderleri' listesine girdi
- Güldür güldür Bahçeli
- Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek!
- Savcıya göre bu soru hakaret
- Siyasi görüşüne inanamayacaksınız
- Tartışma büyüyor! Pişmanım yatacak yerim yok
- Parası olan yurtdışına gidip aşı olabiliyor