Oğuzhan Özyakup maç sonu isyan etti!

11 Nisan 2021 Pazar, 21:22

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup önemli açıklamalarda bulundu.

Özyakup saha zemini ile ilgili isyan etti ve "Yazık günah, bugün Cenk’e oldu, yarın öbür gün başkasına" dedi.



İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları...



“Erzurum tamam soğuk, kar yağıyor. Dünyada sadece Erzurum soğuk değil, bildiğiniz taşta oynadık. Statta ısıtma var mı, yoksa neden yok? Yazık günah, bugün Cenk’e oldu, yarın öbür gün başkasına. Anlıyoruz ama başka ülkelerde de yeterince soğuk şehirler var ama zeminler iyi. Isıtma varsa neden kullanılmıyor, yoksa neden yok? Bu bilmediğimiz bir sıkıntı değil. Zemin taş.

Hepimiz dedik maçtan önce, zemin çok sert diye. Islatılmasını istedik, kabul edilmedi. Aldığımız 3 puana elbette sevindik ama soyunma odasında ses yok, Cenk sakatlandığı için. Biz şimdi bir gün dinlenip tekrar başlayacağız.”