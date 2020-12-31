OHAL Komisyonu 3 yılda 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı
OHAL İnceleme Komisyonu, yaptığı açıklamada 126 bin 630 başvurudan 99 bin 140’ına ret, 13 bin 170’ine de kabul kararı verildiğini duyurdu.
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 630 müracaat gerçekleştirildi.
Tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başlayan Komisyon, bugüne kadar 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı.
Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini ise kabul eden Komisyonda, 14 bin 320 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık sürede başvuruların yüzde 89'unu sonuçlandırmış oldu.
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