Ohri’de Türkiye’yi temsil edecekler

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenen Ohri Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edilen, sanatçı kardeşler, piyanist Birsen Ulucan ve kemancı Özcan Ulucan 6 Ağustos’ta saat 21.00’de Ayasofya (St. Sophia) Kilisesi’nde konser verecek.

Sanatçılar konserde, W.A. Mozart, A. Adnan Saygun, I. Debussy ve R. Strauss’un eserlerini seslendirecek. Ohri Yaz Festivali, 4 Ağustos 1961’de opera sanatçısı Ana Lipsha Tofovic’in 11. yüzyıldan kalma antik kilise St. Sophia’da konser vermesiyle başladı. Festivalin ilk yıllarından itibaren müzik alanında düzenlenen bölümü dünya müzisyenlerinden de ilgi gördü.

Rus Kemancı Leonid Kogan ve Fransız çellist Andre Navarra’ nın sahne almasıyla festival uluslararası bir görünüm kazandı. Takip eden yıllarda festivale koro ve tiyatro bölümleri de eklendi.

Festival, Jose Carreras, Henryk Szeryng, Mstislav Rostropovich, Aldo Ciccolini, Elena Obraztsova, Victoria de los Angeles gibi dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarını ağırladı.

Geçen yılki festivale Türkiye’den altı koro katıldı. Sosyal mesafe ve hijyen bağlamında tüm önlemler alınarak düzenlenen Ohri 60. Jübile Yılı Festivali 4- 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.