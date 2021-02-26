Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Televizyoncu Okan Bayülgen, YouTuber Muhammet Çumanoğlu'na 'gerizekalı' dediği iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Bayülgen, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.
Televizyoncu Okan Bayülgen, YouTuber Muhammet Çumanoğlu'na 'gerizekalı' dediği iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Youtuber Muhammet Çumanoğlu, yaklaşık 1 yıl önce 'Uykusuzlar Kulübü' isimli televizyon programında kendisine ait bir videodan kesit yayınlayıp 'geri zekalı' dediğini iddia ettiği Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Bayülgen hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Çumanoğlu’nun avukatı, Bayülgen hakkında gerçekleştirdikleri suç duyurusu ile ilgili olarak, “Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır” ifadelerini kullandı.
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