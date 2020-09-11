Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem yeniden aynı sahnede

11 Eylül 2020 Cuma, 14:42

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi "Amadeus" ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı "Amadeus", sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 21 Pazartesi ve 22 Eylül Salı 21.00'de yeniden sahnede olacak.

1000 metreden fazla kumaşın kullanıldığı kostümleri el yapımı şapkalar ve 40 adet peruk tamamlıyor. Yine 40 adet el yapımı mask ve özel olarak imal edilen 40 adet dönem ayakkabısı “Amadeus” oyunu için hazırlandı.