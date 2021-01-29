Okan Buruk Başakşehir tesislerinden ayrıldı

Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldı.

İHA
29 Ocak 2021 Cuma, 17:01
Okan Buruk Başakşehir tesislerinden ayrıldı
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Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldı.
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk tesislerden ayrıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndan aracıyla çıkış yapan Buruk, basın mensuplarıyla vedalaşırken, herhangi bir açıklamada bulunmadı.


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