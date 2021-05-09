Mbaye Diagne'nin takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'den düştü
İngiltere Premier Ligi'nde Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, bitime üç hafta kala Championship'e düştü.
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Arsenal'e 3-1 yenilen West Bromwich Albion'un sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti. Galatasaray'dan kiralık olarak yeşil-sarılı ekibe yollanan Senegalli forvet Mbaye Diagne ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.
35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, Emirates Stadı'nda karşılaştı.
Arsenal'e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada Emile Smith Rowe, 35. dakikada Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada Matheus Pereira'dan geldi.
West Bromwich Albion'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama
- Süren doldu, daha fazla öttürmezler
- Ankara'da skandal görüntü!
- Soylu: Bir fedakarlık daha bekliyoruz
- Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!
- Transkript belgelerinde yeni dönem
- İçişleri Bakanlığı’ndan 'Sedat Peker' açıklaması
- Artık Kuran, namaz yetmez
- Akşener’den Soylu’ya yanıt
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı