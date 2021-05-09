TFF 1. Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 19:40

TFF 1. Lig'de şampiyonluk düğümü, bu akşam oynanan 34. hafta maçlarıyla çözülüyor. İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı takımların ise bir diğer Süper Lig biletini almak için play-off oynayacağı ligde ilk üç sırayı belirleyecek diğer üç maçta başlama düdüğü ise 20:30'da çaldı.

CANLI SONUÇLAR

Adanaspor 0 - 0 Samsunspor

Menemenspor 0 - 0 Adana Demirspor

Tuzlaspor 0 - 0 Giresunspor

TAKIMLARA SÜPER LİG BİLETİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Lig lideri Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya gelirken ikinci sıradaki Giresunspor, Tuzlaspor ile İstanbul’da oynayacak. Her iki takım da alacağı galibiyetle Süper Lig bileti almaya hak kazanacak. İki takımdan birisinin yapacağı puan kaybında ise Samsunspor’un alacağı sonuç belirleyici olacak.

İlk iki sıradaki takımlar gibi 67 puanda olan Samsunspor ise Süper Lig’e doğrudan yükselebilmek için kazanıp rakiplerinden birisinin puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor, puan kaybetmesi halinde play-off oynayacak.

ALTINORDU PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

18:00'de başlayan maçlar ise şöyle sonuçlandı:

Ankaraspor 0-2 İstanbulspor

Altay 4-3 Bandırmaspor

Balıkesirspor 0-5 Altınordu

Bursaspor 0-3 Keçiörengücü

Bu sonuçlarla Altay, İstanbulspor ve Altınordu, play-off'a kalan takımlar oldu.



