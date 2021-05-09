TFF 1. Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor
TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak doğrudan Süper Lig'e yükselen ve sonraki dört sıraya yerleşerek play-off bileti alan takımlar, bu akşam belli oluyor.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk düğümü, bu akşam oynanan 34. hafta maçlarıyla çözülüyor. İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı takımların ise bir diğer Süper Lig biletini almak için play-off oynayacağı ligde ilk üç sırayı belirleyecek diğer üç maçta başlama düdüğü ise 20:30'da çaldı.
CANLI SONUÇLAR
Adanaspor 0 - 0 Samsunspor
Menemenspor 0 - 0 Adana Demirspor
Tuzlaspor 0 - 0 Giresunspor
TAKIMLARA SÜPER LİG BİLETİ İÇİN NE GEREKİYOR?
Lig lideri Adana Demirspor deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya gelirken ikinci sıradaki Giresunspor, Tuzlaspor ile İstanbul’da oynayacak. Her iki takım da alacağı galibiyetle Süper Lig bileti almaya hak kazanacak. İki takımdan birisinin yapacağı puan kaybında ise Samsunspor’un alacağı sonuç belirleyici olacak.
İlk iki sıradaki takımlar gibi 67 puanda olan Samsunspor ise Süper Lig’e doğrudan yükselebilmek için kazanıp rakiplerinden birisinin puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor, puan kaybetmesi halinde play-off oynayacak.
ALTINORDU PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI
18:00'de başlayan maçlar ise şöyle sonuçlandı:
Ankaraspor 0-2 İstanbulspor
Altay 4-3 Bandırmaspor
Balıkesirspor 0-5 Altınordu
Bursaspor 0-3 Keçiörengücü
Bu sonuçlarla Altay, İstanbulspor ve Altınordu, play-off'a kalan takımlar oldu.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama
- Ankara'da skandal görüntü!
- Süren doldu, daha fazla öttürmezler
- Soylu: Bir fedakarlık daha bekliyoruz
- Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi
- Akşener’den Soylu’ya yanıt
- Transkript belgelerinde yeni dönem
- İçişleri Bakanlığı’ndan 'Sedat Peker' açıklaması
- Videoyu kaldırma talimatı Erdoğan'dan gelmiş